Mød mig på Cassiopeia

Komponisten John Berger er plaget af ægteskabelige problemer og kæmper med en deadline for musikken til en operette. Da han får besøg af musikkens muse Polyhymnia, begynder melodierne at flyde, men hun bliver samtidig årsag til en masse forviklinger i det jordiske liv. Hun forelsker sig, ligesom Johns kone Irene, i flyverløjtnanten Harry, mens hendes far Zeus misbilligende ser til og beslutter sig for at gribe ind. Alt imens nærmer premieren på operetten sig med hastige skridt.