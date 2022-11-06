Mechenyy Atom

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Западная разведка засылает Сальге в СССР с целью выявления оборонной мощи страны. Он намерен использовать людей, ставших в годы войны на путь предательства и теперь скрывающихся от правосудия. Один из них - частнопрактикующий врач Раскольцев (бывший каратель), второй - скрывающийся от семьи Шкаликов, о странном исчезновении которого становится известно следственным органам. И теперь вся деятельность Сальге разворачивается под контролем чекистов, снабжающих иностранную агентуру ложными данными.