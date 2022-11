Not Available

Medvedek na taborjenju z očkom spozna novega prijatelja, Meda. Tako kot Medvedek je tudi Medo majhen medved, le da živi v divjini. Medvedek in Medo se morata naučiti veliko o tem, v kako različnih svetovih živita. Ko Medvedek izve, da je Medo izgubil starše, se odloči, da mu jih bo pomagal najti. Seveda se iskalni akciji pridružijo tudi Sova, Kokoš, Muc in Raca. Ko Medvedek, Medo in Raca odtavajo proč od drugih, se izgubijo, zato morajo prenočiti v divjini. Zjutraj morajo nadaljevati iskanje Medovih staršev na kraju, ki je precej drugačen od tistega, kjer je doma Medvedek. To je zgodba o prijateljstvu, družini, dogodivščinah in razlikah, zaradi katerih je vsak od nas nekaj posebnega.