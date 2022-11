Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Eine alternde Schauspielerin (Hannelore Elsner) legt vor laufender Kamera (als Kameramann von ihr auf der Straße verpflichtet: Wanja Mues) eine Lebensbeichte ab, teils in direkter Ansprache an ihren Entdecker und Lebensgefährten. In diesem etwa 90-minütigen Monolog beschreibt sie die Höhe- wie die Tiefpunkte ihrer Karriere und ihres Lebens, bevor sie sich aufmacht in ein neues Leben.