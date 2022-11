Not Available

Dortmund, Germany: 18 de Septiembre de 1991 The Ecstasy of Gold Enter Sandman Creeping Death Harvester of Sorrow Welcome Home (Sanitarium) Sad But True The Four Horsemen (half) Seek & Destroy For Whom the Bell Tolls One Whiplash Encore: Last Caress (Misfits cover) Am I Evil? (Diamond Head cover) (half) Battery