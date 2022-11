Not Available

The video is from a show in Germany which was aired live on German TV in 1997. Live Aufnahme, Blindman's Ball, Suttgart, Deutschland, 23.08.1997 1. So What! 2. Master Of Puppets 3. King Nothing 4. Sad But True 5. Fuel 6. Hero Of The Day 7. Ain't My Bitch 8. One 9. Until It Sleeps 10. For Whom The Bell Tolls 11. Wherever I May Roam 12. Nothing Else Matters 13. Enter Sandman 14. Stone Cold Crazy 15. Creeping Deathv 16. Battery 17. Last Caress