Not Available

Metallica Live from Sofia, Bulgaria 1. Creeping Death 2. For Whom the Bell Tolls 3. Fuel 4. Harvester of Sorrow 5. Fade to Black 6. That Was Just Your Life 7. Cyanide 8. Sad But True 9. Welcome Home (Sanitarium) 10. All Nightmare Long 11. One 12. Master of Puppets 13. Blackened 14. Nothing Else Matters 15. Enter Sandman ENCORE 16. Am I Evil w/ The Big Four 17. Hit the Lights 18. Seek & Destroy