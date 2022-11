Not Available

Metallica, live at PSInet Stadium, Baltimore, Maryland, USA. July 4th, 2000. Setlist: 1. The Ecstasy Of Gold 2. Creeping Death 3. For Whom The Bell Tolls 4. Seek & Destroy 5. Fade To Black 6. Fuel 7. The Memory Remains 8. Sad But True 9. No Leaf Clover 10. King Nothing 11. Wherever I May Roam 12. Mastertarium 13. Battery 14. Nothing Else Matters 15. I Disappear 16. Turn The Page 17. Enter Sandman 18. Last Caress 19. So What? 20. Die, Die My Darling