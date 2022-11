Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

DVD1: Live At Joe Louis Arena Detroit,MI - April 4th, 1986 Live At Roskilde Festival, Festivwalpladsen, Roskilde, Denmark - July 6th, 1986 MTV Heavy Metal Mania DVD2: Live At Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan - November 17th, 1986 4th, 1986 Masa Ito Interview MTV News Interviews