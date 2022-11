Not Available

Live at City of Rock MGM Resorts Festival Grounds, Las Vegas, NV, USA on May 9th 2015. Setlist: Fuel / Master of Puppets / King Nothing / Disposable Heroes / Welcome Home (Sanitarium) / Lords of Summer / The Unforgiven / Cyanide / Sad But True / Turn the Page / One / For Whom the Bell Tolls / Blackened / Nothing Else Matters / Enter Sandman / Whiskey in the Jar / Creeping Death / Seek & Destroy