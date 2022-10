Not Available

In december 2008 ging Micha Wertheim voor de grap in première. Het programma gaat over de nieuwsverslaving die Wertheim bij zichzelf en om hem zelf heen constateert. Een verslaving aan nieuws die er voor zorgt dat de vraag naar nieuws groter is dan het aanbod. Het gevolg, zo stelt Wertheim is een door nieuwspap gecreëerde ‘debatbubbel’ die ieder moment kan ontploffen en zorgen voor een debatcrisis. Als voorbeeld gebruikt Wertheim de media-rel rondom zijn voortijdig afgebroken optreden in Roermond, die precies samen viel met de media-ophef rondom het verschijnen van de film Fitna van Geert Wilders. Micha Wertheim voor de grap werd voor televisie opgenomen door Norbert Ter Hall en in november 2010 door de Vara uitgezonden. De theaterregie werd verzorgd door Dick van den Toorn.a