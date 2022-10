Mick Øgendahl's Propaganda

Not Available

Med showet "Propaganda" vendte Mick Øgendahl i 2010 tilbage til sine foretrukne omgivelser - en scene, en mikrofon og et publikum. Mere end 100 udsolgte shows taler deres eget sprog! Med Mick Øgendahl i absolut storform er der garanti for fantastisk underholdning. Også selv om emnerne er så forskellige som rengøringsprodukter, parforhold, Karen Blixen, gratisaviser, biler, teenageekspedienter og meget, meget mere... Mick Øgendahl er en af landets absolut mest populære komikere og med dette show beviser han igen hvorfor. For Mick er der ingen emner, der er for små til at blive taget under behandling - og ingen der er for store.