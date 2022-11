Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

En film der viser 30'ernes ungdom. Peter Hasvig betages af overklassepigen Vera Bagge. Samtidig dropper han sin kæreste Ellen. Under en tur til Sverige går det ikke helt som Peter ønsker, da Vera viser mere interesse for den festlige Leslie. Er det for sent at få Ellen igen? Ak ja, det var heller ikke nemt at være ung i 30'erne.