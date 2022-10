Min søsters børn i Ægypten

Not Available

Da far ved et uheld ikke kommer med flyet, ender Blop, Pusle, Jan, Michael og Amalie alene i Ægypten. De står pludselig i Cairos lufthavn med en hjemsendelsestrussel hængende over hovedet. Gode råd er dyre. Men ved skæbnens gunst (eller ugunst) var Fru Flinth også med samme fly. Udsigten til at de 5 børn alligevel ikke skal opleve den bade-ferie, de har glædet sig til i måneder, bliver for meget for Fru Flinth. Hårdt presset af børnene og omstændighederne påtager hun sig modvilligt ansvaret for at passe på dem en uges tid, men på den betingelse at børnene vil deltage i Fru Flinths Kunst og Kultur ferie frem for deres planlagte badeferie. Og så kan det nok være, at børnene skal til at være kreative for at lokke Fru Flinth ud på nye løjer frem for på museumsbesøg.