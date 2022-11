Mlode Wilki 1/2

Not Available

"Młode wilki 1/2" to druga część historii o młodzieży, która wchodzi w życie w realiach drapieżnego kapitalizmu. Akcja toczy się w 1994 roku, kilka miesięcy przed akcją pierwszej części. "Młode wilki 1/2" nie jest filmem o przemocy i zbrodni. Jest to film o przyjaźni, lojalności i pierwszej miłości. Czasem nieporadnie, czasem ze wstydem, bohaterowie filmu odkrywają w sobie uczucia, które znali jedynie jako puste słowa Dopiero w sytuacjach ekstremalnych odkrywają ich nowy sens. Jest to także film o marzeniach i pragnieniach. Zarówno tych zwykłych, banalnych, jak szybkie samochody i ładne dziewczyny, jak i głębszych, jak chęć znalezienia swojego celu w życiu, potrzeba poznania własnej tożsamości.