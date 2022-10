1996

Ein Förderprogramm bringt die beiden Kanckis Gerd und Steinbock in die Obhut von Frauen. Dort sollen sie beweisen, dass sie in der Lage sind sich in die Gesellschaft zu integrieren. Nun bringt Gerd dummerweise einen Barbesitzer um. Damit hat der Ausflug in die Freiheit vorlaeufig ein Ende.