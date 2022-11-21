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Monsters of Metal Vol. 7

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    AMORPHIS, EPICA, EDGUY, SONATA ARCTICA, SONIC SYNDICATE, HARDCORE SUPERSTAR, KORPIKLAANI, THE 69 EYES, PARADISE LOST, HAMMERFALL, LEGION OF THE DAMNED, SUICIDAL ANGELS, EX DEO, SWASHBUCKLE, EQUILIBRIUM, DIMMU BORGIR, ELUVEITIE, DEATHSTARS, LEAVES' EYES, LACUNA COIL, PAIN, TYR, BULLET, SAXON, DORO, SABATON, SCAR SYMMETRY, TESTAMENT, BEHEMOTH; VADER, NAPALM DEATH, MY DYING BRIDE, UNLEASHED, ALESTORM, STRATOVARIUS, MILKING THE GOATMACHINE, KREATOR, ARCH ENEMY, CHIMAIRA, SUICIDE SILENCE, BLEEDING THROUGH, KATAKLYSM, SYLOSIS, BELPHEGOR, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DEATH ANGEL, THERION, SUBWAY TO SALLY, GOTTHARD, HYPOCRISY

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