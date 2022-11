Moonspell: Memorial DVD

Not Available

TRACKLIST: 1. Memento Mori (Live At CC Estudio 2) 2. Blood Tells (Live At CC Estudio 2) 3. Sanguine (Live At CC Estudio 2) 4. Best Forgotten (Live At CC Estudio 2) 5. In Memoriam (Live At Vilar De Mouros) 6. Finisterra (Live At Vilar De Mouros) 7. Memento Mori (Live At Vilar De Mouros) 8. Blood Tells (Live At Vilar De Mouros) 9. Proliferation (Live At Vilar De Mouros) 10. Upon The Blood Of Men (Live At Vilar De Mouros) 11. Finisterra 12. Luna 13. Making Of Finisterra BONUS: 14. Foto Gallery