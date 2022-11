Not Available

Moonspell - Rock In Rio - Lisboa 2004 Setlist: 01.Intro + In and Above Men 02.From Lowering Skies 03.Alma Mater 04.Vampiria 05.The Southern Deathstyle 06.Everything Invaded 07.Opium 08.Devilred 09.Abysmo 10.Ruin & Misery 11.Mephisto 12.Full Moon Madness