Not Available

TRACKLIST: 01. Breathe Until We Are No More 02. Extinct (with Derrick Green) 03. Night Eternal 04. Opium 05. The Last Of Us 06. Em Nome Do Medo (Sepultura Cover with Derrick Green) 07. Territory (Sepultura Cover with Derrick Green) 08. Roots Bloody Roots (Sepultura Cover with Derrick Green) 09. Vampiria 10. Alma Mater 11. Full Moon Madness