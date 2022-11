Not Available

Handlingen udspilles på et teater, hvor skuespilleren og teaterdirektøren Poul Bech (Preben Mahrt) bliver skudt ned af sin medspiller Eva Berthelsen (Susse Wold) midt under en premiere. Manuskriptet siger, at han skal skydes ned, men ikke at det skulle være med rigtige kugler! Alle på teatret har tilsynelandende en grund til at ønske ham død. Der skal dog endnu et drab til, inden det lykkes at finde morderen.