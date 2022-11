Not Available

Live in Tacoma, WA, 15th Oct 1987. Setlist: 1. All in the Name of Rock 2. Live Wire 3. Dancing on Glass 4. Looks that Kill 5. Ten Seconds to Love (Nikki solo) 6. Red Hot 7. Home Sweet Home 8. Wild Side (Mick solo) 9. Tommy solo 10. Shout at the Devil 11. Smoking in the Boys Room 12. Jailhouse Rock 13. Medley: Helter Skelter, Highway to Hell, Walk this Way, Rock’n’Roll 14. Girls Girls Girls