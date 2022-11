Not Available

Mötley Crüe at Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil on September 19, 2015. Setlist: 1. Girls, Girls, Girls 2. Wildside 3. Primal Scream 4. Same Ol Situation (S.O.S) 5. Don't Go Away Mad (Just Go Away) 6. Smokin' In The Boys Room 7. Looks That Kill 8. Anarchy In The U.K. 9. Shout At The Devil 10. Sons Of Los Angeles 11. Live Wire 12. Dr. Feelgood 13. Kickstart My Heart 14. Home Sweet Home