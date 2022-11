Not Available

Mozart's classic opera "Don Giovanni" receives a fresh interpretation in this unique staging by Roberto de Simone filmed at the Wiener Festwochen in 1999. Riccardo Muti (musical director of the famed La Scala Opera House in Milan) conducts the Vienna State Opera ensemble in a vibrant and stirring performance that stars Carlos Alvarez, Adrianne Pieczonka, Michael Schade, Ildebrando d'Arcangelo and Anna Caterina Antonacci.