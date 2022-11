MTV: O Melhor Dos Acusticos

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Tracks: 1 - Faixas ; 2 - Agora so falta voce - rita lee ; 3 - Lagrimas e chuva - kid abelha ; 4 - Malandragem - cassia eller ; 5 - Independencia - capital inicial ; 6 - Tarde vazia - ira! e samuel rosa ; 7 - Tempos modernos - lulu santos ; 8 - Girassol - cidade negra ; 9 - O papa e pop - engenheiros do hawaii ; 10 - O segundo sol - cassia eller ; 11 - Vapor barato - zeca baleiro e gal costa ; 12 - Doce vampiro - rita lee ; 13 - Eu tive um sonho - kid abelha ; 14 - Eu vou estar - capital inicial e zelia duncan ; 15 - O girassol - ira! ; 16 - Vida real - engenheiros do hawaii ; 17 - O pulso - titas e arnaldo antunes ; 18 - Samba makossa - charlie brown jr. e marcelo d2 ; 19 - Loadeando - marcelo d2 ; 20 - Nao sou mais disso - zeca pagodinho ; 21 - Filho maravilha - jorge ben jor ;