Date et lieu : 11 Janvier 2013 au Saitama Super Arena, au Japon. Tracklist : Unsustainable Supremacy Map of the Problematique Panic Station Supermassive Black Hole Resistance Animals Man with a Harmonica + Knights of Cydonia Montpellier Jam + Explorers Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption) Time Is Running Out Liquid State Madness Follow Me Undisclosed Desires Plug In Baby Stockholm Syndrome Isolated System Uprising Starlight Survival