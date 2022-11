My Sisters Kids in the Snow

Not Available

Hele familien skal på skiferie i Norge, da far brækker benet. Derfor tager onkel Erik af sted med de fem ældste børn. På færgen møder Amalie skiinstruktøren Dan og onkel Erik bliver meget søsyg. Det viser sig far har lejet en meget lille utæt hytte, men Jan og Michael får det ordnet så de flytter ind i en stor suite. Det viser sig at den er udlejet til fru Flinth og hendes veninder og hun laver meget vrøvl. Familien smides ud, men igen ordner Jan og Michael situationen. De påstår at Erik Lund er en berømt sanger. Erik har travlt med at passe på Amalie, men da hun opdager Dans luskeri med en anden pige får hun drengene til at hjælpe sig. I mellemtiden får Erik også tid til at stå på skøjter sammen med fru Flint.