Not Available

A social comedy play that tries to ask a question: Can love combine an educated man from a rich society with a girl from the public and a world full of poverty, ignorance and misery? Could this relationship succeed? مسرحية اجتماعية كوميدية، تحاول طرح سؤال هل يمكن أن يجمع الحب بين رجل مثقف من مجتمع ثري مع فتاة من وسط وعالم يعج بالفقر والجهل والبؤس؟ وهل يمكن لهذه العلاقة أن تنجح؟