Negerkys og labre larver

Dette er en historie om to piger på 11 år. Nana, som har en hund, men som egentlig bare drømmer om være en anset ballerina, og Conny, der er tvunget til at gå til ballet, men som har et brændende ønske om at være berømt dyrlæge. Hvad vil der blive af de to? Og hvad vil der ske, når de endelig møder det verdensberømte pop-idol Michael Jackson? Og hvad med Anders, drengen, som bliver efterladt med tvillingebørn og netop har fået en billet til VM i Mexico? Er du forvirret? Det er pigerne ikke. De har fundet den perfekte løsning på rodet – bare se med her og tag del i løjerne!