Samuel est psychanalyste. Toute la journée, il voit des patients exprimer des griefs, en particulier des adolescents rebelles qui méprisent leurs parents. Cette situation l'a conduit à voir d'un mauvais œil l'idée de sa paternité. C'est alors que sa compagne Mathilde lui annonce qu'elle est enceinte. Terrifié par l'idée, Samuel vit les neuf mois de grossesse de Mathilde plutôt comme un cauchemar, et les conseils de son ami Marc, homme à femmes mais célibataire endurci, n'arrangent rien à son angoisse. De leur côté, Georges et Dominique, la sœur de Marc, déjà parents de trois filles, affrontent sans inquiétude la quatrième grossesse de Dominique. L'expérience des uns va finalement avoir raison des appréhensions des autres, et entre les deux couples vont se tisser de solides nœuds d'amitié.