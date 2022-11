Neveneffecten - Zinloos Geweldig

Not Available

Neveneffecten is een cabaretviertal bestaande uit Jonas Geirnaert, Lieven Scheire, Koen De Poorter en Jelle De Beule. Jonas en Lieven zijn in het echte leven dubbele neven: de moeder van de ene is de zus van de vader van de andere; en de vader van de ene is de broer van de moeder van de andere. Dubbele neven dus, vandaar de naam Neveneffecten. In november 2003 reden Neveneffecten in een geleende Nissan Micra 372 km noordwaarts naar het Groninger Studenten Cabaret Festival. Twee dagen later keerden ze terug – toegegeven: in dezelfde Nissan Micra – maar ook met de hoofdprijs en een geweldig juryrapport. De voorstelling groeide van 30 naar 90 minuten, en De Morgen vond de première van Zinloos Geweldig de beste comedvoorstelling van 2004. Neveneffecten tourde vervolgens door Vlaanderen en Nederland, maar niet altijd in de Nissan Micra want Jonas zijn ma had hem soms zelf nodig.