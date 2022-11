New Order: Movement

Not Available

Hurrah's, NY 1980 1. In A Lonely Place 2. Procession 3. Dreams Never End 4. Mesh 5. Truth 6. Cries And Whispers 7. Ceremony Peppermint Lounge, NY 1981 8. In A Lonely Place 9. Dreams Never End 10. Chosen Time 11. ICB 12. Senses 13. Denial 14. Everything's Gone Green 15. Hurt 16. Temptation Granada Studios, Manchester 1981 17. Doubts Even Here 18. The Him 19. Procession 20. Senses 21. Denial BBC Riverside, London 1982 22. Temptation 23. Chosen Time 24. Procession 25. Hurt 26. Senses 27. Denial 28. In A Lonely Place 29. Ceremony (CoManCHE Student Union, Manchester 1981) 30. In A Lonely Place (Masonic Temple, Toronto 1981) 31. Temptation (Soul Kitchen, Newcastle 1982) 32. Hurt (Le Palace, Paris 1982) 33. Procession (Le Palace, Paris 1982) 34. Chosen Time (Pennies, Norwich 1982) 35. Truth (The Hacienda, Manchester 1983) 36. ICB (First Avenue, Minneapolis 1983)