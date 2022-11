Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Det lille lokaltog kommer møjsommeligt tøffende ind på Torslev station. Stationsforstanderen står iført tøfler på perronen og venter på toget. Da det standser, viser det sig, at der er en eneste passager med. En yngre fremmedartet, elegant klædt mand stiger ned på perronen med et par kufferter med en masse flotte mærker fra fremmede lande. Manden hedder Nelson. For mange år siden drog han udenlands. Nu vender han hjem for at se, hvordan det står til i hans fødeby.