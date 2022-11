Not Available

RMJ Festival, Rauma, Finland (2003-06-19) 1) The Kinslayer [00:45] 2) Ever Dream [04:50] 3) The Pharaoh Sails to Orion (feat. Tapio Wilska) [10:05] 4) She Is My Sin [16:45] 5) Sleeping Sun [21:30] 6) Bless the Child [26:05] 7) Wishmaster (Outro Metallica - Enter Sandman) [32:20] 8) Over the Hills and Far Away [37:05]