Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Niskavuoren Aarne (Arne från Niskavuori) on suomalainen mustavalkoinen draamaelokuva vuodelta 1954. Se perustuu Hella Wuolijoen näytelmään Niskavuoren leipä. Niskavuori-sarjan aikajärjestyksessä elokuva on neljäs, ja sen tapahtumat sijoittuvat vuoden 1937 Hämeeseen ja Helsinkiin. Kerronnaltaan se edustaa perinteistä maalaisepiikkaa. Elokuvan alkua elävöittävät ilmakuvat Hämeen järvistä ja metsistä sekä pitkä kansanlaulu- ja kansantanssiosuus. Niskavuoren Aarne sai Jussi-palkinnon Heikki Aaltoilan musiikista 15. marraskuuta 1954. Elokuva esitettiin televisiossa ensi kerran 30. tammikuuta 1964. Se on julkaistu VHS:nä ja myöhemmin DVD:nä. Vuonna 1984 valmistuneen Niskavuori-elokuvan jälkimmäinen puolisko perustuu niin ikään näytelmään Niskavuoren leipä.