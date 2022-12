Not Available

Tag Team Match CHAOS (Kazuchika Okada & Toru Yano) vs. BULLET CLUB (EVIL & Yujiro Takahashi) (w/Dick Togo) Eight Man Tag Team Match Kota Ibushi, Master Wato, SHO & Tomoaki Honma vs. Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) Singles Match Hiroyoshi Tenzan vs. Great-O-Khan No Disqualification Match Satoshi Kojima vs. Will Ospreay NEVER Openweight Title Match Shingo Takagi (c) vs. Hiroshi Tanahashi