No Dia dos Meus Anos(1992), a Portuguese movie directed by João Botelho, is part of the "Os Quatro Elementos" (The Four Elements)series. This is the second episode, O Ar(The Air). The other ones are "Das Tripas Coração – O Fogo", from Joaquim Pinto; "O Último Mergulho – A Água", from João César Monteiro and "O Fim do Mundo – A Terra", from João Mário Grilo.