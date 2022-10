Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Registro ao vivo da turnê de Noites do Norte, este DVD traz o cantor e compostor baiano em sua melhor forma. Sucessos de carreira como Trem das Cores e Cajuína, as bossas Samba de Verão e Eu e a Brisa, músicas qua falam da realidade social como Haiti, a clássica Tropicália e hits pop como O Último Romântico e Como Uma Onda (ambas de Lulu Santos, que participa do álbum) fazem do Noites do Norte ao Vivo um lançamento imperfível para os fãs de MPB.