Noémie: Le secret

Noémie, sept ans bientôt huit, passe beaucoup de temps avec sa voisine, Madame Lumbago, puisque ses parents sont très occupés à cause de leur travail. Monsieur Émile, le défunt mari de Madame Lumbago, lui avait un jour parlé d'un trésor caché dans son appartement, et depuis, la petite fille épluche chaque racoin pour résoudre ce fameux mystère. Se trouvant face à l'éventualité d'un échec, la petite Noémie, persévérante et téméraire, décide de dessiner un plan du logement de sa gardienne et demande l'aide de son ami Francis pour l'aider à fouiller toutes les pièces et percer le secret.