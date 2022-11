Nørderne Strikes Back

Not Available

Nørderne Strike Back er et comedyshow om alt det vigtige her i livet! Om dødsstjerner, brætspil, zombier og frem for alt hvor awesome det er at være nørd. Showet blev oprindeligt lavet til Zulu Comedy Festival 2012, men siden har vi også optrådt på flere nørde-kongresser og Leicester Comedy Festival 2013. Nu har vi endelig fået optaget showet, så du kan nyde det hjemme i din helt egen dungeon! Det foregik 28. april 2013 foran et magisk publikum, der mindst var level 80. Og fordi vi synes alle I nørder har været så fantastiske at optræde for, men også som tak for alt det materiale, I har givet os gennem årene, så kan du købe showet for lige hvad du har lyst til. Og husk: for hvert guldstykke du giver os, får vi flere XP som vi kan bruge på at lave endnu mere nørdet comedy. Comedyshow about everything important in life! Everything from deathstars, boardgames, zombies to how awesome it is to be a nerd.