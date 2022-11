Not Available

Een half jaar na het uitkomen van Novastar's succesvolle derde album Almost Bangor, verschijnt deze dvd. Deze dvd bevat hoogtepunten van de clubtour 2009 in Nederland en België. Dit zijn zowel live uitvoeringen van nummers afkomstig van Almost Bangor, als oudere Novastar hits.