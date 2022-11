Not Available

Ebbe Langberg er journalisten Claudius, der mister sit job, og er forelsket i Dorte. Hendes far nægter at give sit samtykke, før Claudius igen har fundet et passende job med en god løn. Og så sker der en masse! I forrygende tempo og med afsindige forhindringer - hvor bl.a. den dansk-amerikanske Miss Thomson - med afrikanske masker og tomatcocktails som speciale - spiller en afgørende rolle. Selvfølgelig vender alt sig til det bedste - og Claudius får sin Dorte.