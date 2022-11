Not Available

O Baú do Raul é o mais novo título do Multishow ao Vivo - uma parceria do canal com a gravadora Som Livre e Kika Seixas. Gravado no último mês de agosto, na Fundição Progresso, tradicional templo do rock carioca, o show foi uma homenagem prestada pelos amigos ao legítimo ídolo do rock brasileiro, no ano em que completa 15 anos de sua morte. Baú do Raul - Multishow ao Vivo traz um registro deste momento inesquecível em CD e DVD, que chegarão às lojas em novembro. Toni Garrido, Baia, CPM22, Marcelo Nova, Rick Ferreira, Zelia Duncan, Pitty, B Negão , Marcelo D2, Gabriel O Pensador, Detonautas, Erika e os Autoramas, Lobão, Arnaldo Brandão, Raimundos, Pedro Luis e A Parede, Caetano Veloso, AfroReggae, Sandra de Sá, Nazi (Ira!) recriam os principais sucessos de Raul em uma perfeita mistura que vai do rock à MPB, passando por hip hop, reggae, e música eletrônica.