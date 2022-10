O Menino da Porteira

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Anos 50. No vilarejo de Rio Bonito o peão Diogo (Daniel) conduz uma grande boiada até a Fazenda Ouro Fino. Ao passar pelo sítio Remanso ele conhece Rodrigo (João Pedro Carvalho), um garoto que sonha em se tornar um boiadeiro. Logo eles se tornam amigos, sendo também testemunhas das injustiças que ocorrem na região devido à ganância do major Batista (José de Abreu), dono da Fazenda Ouro Fino. O major ordena que seus capangas chantageiem os moradores locais, de forma que vendam o gado pelo preço que deseja. A situação muda quando Otacílio Mendes (Eucir de Souza), pai de Rodrigo, decide se rebelar, contando com a ajuda do farmacêutico dr. Almeida (Zedu Neves).