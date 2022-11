Not Available

A banda O Rappa escolheu a favela da Rocinha como palco da gravação do DVD Registro. Capitaneado por Falcão, o grupo apresenta a turnê do disco 7 Vezes (2008), que passou por diversas cidades brasileiras e alguns pontos da Europa. No repertório da gravação, hits como "Minha Alma" e "Pescador de Ilusões" também serão incluídos.