OBSESSIVE FUNK (2005) A film/tribute to the Locking Dance Style, and the Funk Movement. Starring Gemini, Jeremy, Lil Kiss, Junior, Flexy Stu, Pat Cesar, Loose Caboose, Tornado, Greg Campbellock Jr., Rerun, Fluky Luke, Shabba Doo, Comzzmo Lock, SugaPop, Flo Master, Og Skeeter Rabbit, Ana Lollipop Sanchez, Richie Rich and more... Directed by: Paul Beletre Written by: Gemini Produced by: Paul Beletre & Gemini Jeremy Paquet LilKiss Sandrine Isida Alberto Almeida Pat César Manuel Loose Caboose Tristan Mark Hansen Fluky Luke Adolfo "Shabba-Doo" Quiñones Rodney Cozzmolock Cassell Suga Pop Jerry Randolph Skeeter Higgins Ana Sanchez Richard Lenchner Visual effect SFX Omar Bouhelal Schirmer