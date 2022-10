Not Available

Ramon Holgado est le chauffeur d'un grand patron. Il est aussi son confident, son partenaire de golf et l'alibi de ses frasques. Son épouse, Carmen, rêve de repartir sous le soleil de l'Andalousie avec son Ramon, et d'être la femme la plus chic de Séville grâce à la garde-robe somptueuse que lui offre sa patronne, aussi riche qu'hypocondriaque. Le jour où un aventurier de la finance fera tourner la tête de François au point de le ruiner, il n'y aura plus personne pour le sauver. Personne, sauf Ramon...