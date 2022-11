Not Available

Teamfilm AS

Det er de store overraskelsene som får latteren til å runge, derfor røpes ikke handlingen her! Men at det er en ny vri på sakene, det kan vi ihvertfall røpe. Kuppet - det riktig store - det endelige kuppet - kuppet over alle kupp - vil gi 6 millioner i svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og Politiet.