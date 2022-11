Not Available

En høstdag går Ivar til Botanisk Hage i Oslo for å oppsøke Maria som er mor til en småpike ved navn Tilla. Ivar er barnepsykolog og hadde Tilla til observasjon noen måneder tidligere. Det ble avtalt behandling for henne, men Maria er ikke kommet tilbake med Tilla. Nå finner Ivar henne sovende under et tre i hagen, og han møter Maria bøyd over et mikroskop i laboratoriet. Maria er blitt enda mer nervøs og ubalansert enn sist han traff henne, for ingen ting har "rettet seg" med tiden som hun hadde håpet: nå har ikke Tilla snakket på halvannet år. Selv er Maria underveis til å bli like avstengt som sin egen småpike. Ivar overtaler Maria til å komme på den barnepsykiatriske klinikken med Tilla, så de kan starte behandlingen av henne. Her treffer Maria overlege Mimi Backer. Heller ikke Mimi får Maria til å åpne seg og fortelle hva for opplevelser hun deler med Tilla. Men i observasjonsrommet på klinikken faller den første lille flik av lys over mysteriet...