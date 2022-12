Not Available

One Ok Rock - Eye of the Storm Japan Tour Tracklisting 1. Eye of the Storm 2. Take me to the top 3. We are 4. Taking Off 5. Re:make 6. Can't Wait 7. Clock Strikes 8. Head High 9. Grow Old Die Young 10. Change 11. Worst in Me 12. Be the light 13. In the Stars 14. Instrumental 15. Push Back 16. キ ミ シ ダ イ 列 車 17. じ ぶ ん ROCK 18. Giants 19. The Beginning 20. Mighty Long Fall 21. Wasted Nights 22. Stand Out Fit In 23. 完 全 感 覚 Dreamer